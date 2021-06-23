「媽媽今天要打針，要保護媽媽哦！」新竹市昨日開始為孕婦施打疫苗，一名2歲的男童陪同媽媽去打疫苗，期間牽起媽媽的手，就像是要守護媽媽一樣，新竹市府人員看到這幕感動不已，趕緊將其拍下分享，照片吸引上萬網友按讚，就連奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金也忍不住轉分享，直呼「這畫面，太有感了！」

新竹市長林智堅昨（22）日在臉書上分享一張照片表示，許多孕婦在家人的陪同下到體育館，並坐在白色的椅子上等待施打疫苗，「我彎下腰和她們聊聊，知道她們心裡都有一些不安」，但總覺得能為肚子裡的孩子打這一針，會安心許多，「我再次看到為母則強，媽媽們的勇敢」。

眾多孕婦中，其中一位媽媽帶著2歲多的男童，市府人員見狀隨即替男童安排一張藍色小椅子，放置於媽媽的旁邊，該名媽媽輕聲地對男童說「媽媽今天要打針，要保護媽媽喔！」只見男童默默地牽起媽媽的手，就像是要守護媽媽一樣，畫面令現場所有人相當感動。

除此之外，林智堅透露，在體育館的看台上還有一群望著媽媽們的人，他們專注地看著心愛的另一半，「但我看見每一位爸爸眼神中吐出那一絲絲關懷」，在這偌大的體育館空間哩，交織出千絲萬縷的羈絆，每一條線都歸屬著另一半。

林智堅忍不住說，這一座疫苗施打站是現場，最安靜但最有生命力的一站，而這張照片曝光後，也吸引1.7萬網友按讚、留言及分享，就陳志金也轉發並感動表示，「不禁流下眼淚，這畫面，太有感了！」呼籲「無論在什麼位子，我們都可以選擇，當一個更有溫度的人」。

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