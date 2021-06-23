文夏打完疫苗後，對著鏡頭做出比讚的手勢。（台灣優質生命協會提供）

高齡93歲的國寶歌王文夏目前住在安養院，他18日施打AZ疫苗後沒有任何副作用，沒想到隔天早上發高燒，所幸吃完退燒藥後，中午就退燒。太太文香說，因為疫情關係，安養院禁止家屬探視，她買了養氣人蔘送過去，想給他補身體，也只能請院方的人下來拿，未能讓她入院。得知文夏發燒，她說「我很緊張，趕緊問怎麼辦?他們說有拿退燒藥給老師，也已經退燒了，現在睡覺。」

文夏夫婦過去在台灣優質生命協會安排下，經常到安養院探訪，唱歌給老人聽，因為疫情關係才暫停公益行程。文夏生病後，透過秘書長紀寶如介紹入住老人院，文香說，剛好有個單人房，自己有電視可以看，「他喜歡看日本節目、棒球，也會看新聞，住在安養院心情還OK。」協會也幫文夏申請了紓困補助，紀寶如說，去年就有幫文夏申請，今年也申請了還沒下來，也希望文化部可以給藝人多點應援。

全台疫情三級警戒延長，文香不知道什麼時候才能見到老公，「現在只有用視訊，比較安全」。一個人在家的生活，文香大部份時間都在看電視，她吃的很簡單，她說，「我不敢去菜市場，我都吃水餃、肉粽、煮麵或一碗飯配魚罐頭，沒有吃青菜就吃維他命C就OK了。」