紐西蘭航空睽違1年多後，6月13日先是恢復每周2班的台北－奧克蘭貨運服務，今日再宣布將於8月份重啟直航台灣的客運航班，8月起每月飛航1班，為象徵性的重啟航線，接下來將視市場需求安排航班。

紐西蘭航空上周正式恢復台灣的貨運服務，每周三、日由奧克蘭出發的貨運航班，帶來深受市場歡迎的乳製品、生鮮品，日前也帶著紐西蘭生產的醫療器材降落桃園機場，為台灣防疫打氣。

在貨運航班穩定營運後，紐航也宣布8月起復航台灣客運市場，未來每月1班的台北－奧克蘭客運航班，旨在促進雙方密切交流，並幫助到必須出行的旅客。根據規劃，未來3個月的台北－奧克蘭，航班分別為8月5日、9月16日及10月7日。

紐西蘭航空表示，公司採取一系列嚴格防疫措施，執飛台北航線的波音787-9夢想客機，配備醫療級空氣過濾系統，可有效降低病毒風險並定時進行徹底清潔、消毒。紐航76％的第一線人員已完成新冠肺炎疫苗接種，國際航班上機組人員亦會全程配戴口罩與手套。