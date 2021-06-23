台南市新增3例疑似接種AZ疫苗後不良反應通報，其中1人死亡。衛生局指出，3位女性都住在護理之家，分別是42歲有慢性病史者，15日接種，22日喘而送醫治療；78歲慢性肺阻塞病變的女性，17日接種，21日出現喘，送醫治療；87歲失智、長期臥床女性，17日接種，21日過世，台南市衛生局表示，3例都已跟中央通報為疑似接種疫苗的不良反應個案。

台南市連續8天零確診，但有3起接種疫苗不良反應，造成1死，另外還有3例確診個案足跡來到台南。一名屏東確診者、案14298，6月11日及18日曾到佳里區法旨宮「問事」，但廟方依防疫規定，未對外開放，不過，仍匡列廟方2名人員。

另外，還有高雄市個案14300及14302，為30多歲與40多歲同住男性，6月11日上午11時自行駕車到台南市的醫院回診，12時曾到永康區中華西街俗俗的賣生鮮超市停留約30分鐘，以上相關場所皆已完成清消。