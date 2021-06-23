臺北市「特權疫苗」風波延燒，臺北市長柯文哲日前指出，民進黨立委高嘉瑜聯繫北市衛生局長黃世傑，協助替小禾馨診所爭取疫苗，引爆關說疑雲。輿情網站《網路溫度計》也發現，關說事件爆發後，高嘉瑜的負面聲量也創下1個月來的新高，而她的臉書粉專更是連續5天流失粉絲。

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理並分析高嘉瑜自5月23日至6月21日之間的網路聲量，發現高嘉瑜的網路聲量在6月19日，也就是在被柯文哲點名幫小禾馨診所關說疫苗，並出面澄清時，達到最高峰，共計有4萬8699筆。

《網路溫度計》也對高嘉瑜的正面、負面聲量進行分析，結果顯示，在這1個月當中，高嘉瑜的正面聲量有8230筆，占總聲量的9.18%；中立聲量有5萬8015筆，占總聲量的64.68%；而負面聲量則有2萬3446筆，占總聲量的26.14%，而高嘉瑜負面聲量的最高峰也出現在6月19日，當天她的負面聲量有1萬2234筆，正面聲量則有4329筆。

《網路溫度計》還發現，6月18日高嘉瑜在立法院針對「公布3+11會議紀錄」投下反對票後，她的臉書粉專就出現退讚的現象，當天臉書粉專就減少了48人，到了隔天爆發關說疑雲時，除了被網友留言灌爆臉書之外，粉絲追蹤人數更是一天之內減少360人，且從17日被柯P嗆聲「心中有特權，看什麼都是特權」，一直到21日期間，高嘉瑜的臉書粉絲連續5天出現流失的情況。

此外，《網路溫度計》還指出，高嘉瑜近期網路熱門關鍵字也和他捲入這場疫苗關說疑雲有關，如柯文哲、疫苗、禾馨、關說、特權等關鍵字都有出現。