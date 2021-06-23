為提供防疫第一線的基層里鄰長安全防護，立委黃國書募集2000個防護面罩給中市的中、西、東、南區各里的里鄰長使用。黃國書表示，里鄰長從日常防疫宣導、居家隔離送餐及關懷、協助里內長輩施打疫苗等防疫工作，暴露於高風險的環境，提供更全面防護讓他們能安心為里民服務。

黃國書表示，疫情自5月中旬開始爆發以來，里鄰長是防疫工作基層前線人員，暴露於高風險的環境。他募集了2000個防護面罩為讓里鄰長能更安心地為里民服務，同時也感謝里鄰長協助基層防疫。

黃國書說，里鄰長協助防疫工作相當辛苦，贈送面罩除提供多一層保護外，也讓他們知道自己並不是孤軍奮戰。他並強調，近日疫情雖有稍有減緩趨勢，但呼籲民眾依舊不能鬆懈，請民眾再持續堅持，一起渡過疫情難關。

為避免群聚，黃國書服務處23日舉行受贈儀式，僅由西區土庫里長粟藍倩、東區東興里長宋茂榮及南區永興里長陳松鶴等里長聯誼會會長代表出席，會後由服務處人員將防護面罩分送至各里辦公室，提供鄰里長使用。代表受贈的里長們表示，感謝暖心打氣，目前疫情還未止歇，他們會繼續為防疫盡心力。