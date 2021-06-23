中央流行疫情指揮中心日前宣布全國3級警戒延長至7月12日；國內新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊國人的生活，弱勢家庭雪上加霜，北屯區安得烈食物銀行23日贈70箱「安心食物箱」，交由榮服處送至榮民眷屬家中，協助度過難關。

台中市榮民服務處積極開拓社福資源，獲中華安得烈慈善協會長期支持，疫情期間，將70箱的「安心食物箱」，包括，抗菌茶樹香皂、醫療口罩、白米、餅乾及麵條、罐頭及鮪魚鬆等生活物資，由處長關永忠與其幹部，分批將這份愛心物資，分送到台中清寒榮民眷屬家中。

榮服處長關永忠表示，新冠肺炎疫情嚴峻，嚴重衝擊國人的生活，甚至有人失去工作、沒有收入，讓原本近貧的家庭，生活更是雪上加霜；中華安得烈慈善協會自5年前，每月以膳糧食物箱，提供台中市弱勢家庭的食物需求，甚至照顧榮民眷屬，濟弱扶貧已1000多人。

「安心食物箱」不僅提供生活需用物資也有防疫物品，更希望透過「安心食物箱」能夠時即幫助許多受到新冠肺炎疫情影響的清寒榮民眷，同時也讓其感受各界對他們的愛心與關懷，安心渡過此次疫情。