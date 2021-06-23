台中市七大市場23日起進行全員篩檢。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市新增確診數23日降到零，邁向清零，台中市也展開七大市場工作人員以及街友篩檢，市長盧秀燕表示，中央延長三級警戒到7月12日，希望大家再忍忍，黎明即將來到；另接種疫苗發生不幸死亡事件，台中市再增5例，累計已有30例。

中央流行疫情指揮中心公布台中市新增確診數今(23日)是零，市長盧秀燕在下午中市流行疫情指揮中心記者會表示，台中市邁入三級警戒的第36天，經過市民努力、堅守防疫，台中今天確診數＋0，希望佳玲天天報到。

她也指出，因應北農群聚危機擴大，台中市為全國第二大都市，有七大果菜市場：台中果菜市場、豐原果菜市場、東勢果菜市場、台中肉品市場、大安肉品市場、台中魚市場、台中花卉市場等，目前已經啟動擴大快篩，23日上午已完成4大市場1243人皆為陰性。

另外，針對全國流動性司機與搬運工，這些人到各生產地播運，再把貨品到不同城市下貨，會到台中市來的人員匡列116人也已完成快篩，全數陰性；她強調，市府會加強環境清消，做好篩檢與防疫讓市民安心。

另，針對街友防疫工作，盧秀燕說，台中市已陸續對街友進行篩檢，目前篩了83位街友，結果全數為陰性。並且為加強安置街友，市府準備115床，已安置55位，剩餘60床。希望還有其他街友可以接受市府安置，未來也將持續為街友篩檢，保護街友的健康、保護城市的安全。

另，中央流行疫情指揮中心宣布全國三級警戒維持到7月12日，她說，大家都希望能微解封，但由於其他地方確診者仍很多，在這種情況下，她支持「全國一致」，如城市標準不同，人群會移動，病毒也會跟著流動，疫情就會擴大；另她也強調，請大家再忍耐一下，只要繼續努力加油，黎明一定會到來。