基隆市新增3例本土確診為一家人，其中30多歲男子最先發病，市府初步了解，男子開設的店家有北農接觸史，其父母為仁愛市場攤商也相繼染疫，市長林右昌表示，為防患未然仁愛市場攤商全數重新採檢，取得陰性證明後，再重新營業，目前研議延至6月29日零時再復市。

林右昌指出，今天3名確診者為一家人，案14268為30多歲男性，是燒烤餐廳老闆，6月18日身體不適就醫後改善，21日與父母一同前往篩檢站，未料，3人皆呈現陽性，並無症狀，他說，男子的父母是仁愛市場攤商，6月9日市場休市後2人皆在家中休息，目前收治集中檢疫所。

林右昌說，仁愛市場已休市14天，原訂明天重新開業，但最近北農群聚案件持續延燒，為求慎重已和市場取得共識，今天起所有攤商重新做一次 PCR採檢，篩檢陰性再重新營業，仁愛市場預計延至6月29日零時復市。

林右昌強調，場所是不動的，但人是流動的，即使清消完成，還是具有風險，因此，市場將採取更積極的防疫作為，未來所有公有市場合法攤商在完成2劑疫苗施打前，必須每14天實施一次快篩，讓攤商安心營業、市民安心消費，並全面採「兩罩一套」防疫措施，市府已購10萬副手套，將發送給公有市場攤商使用。

另外，全台今天新增24例死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中最年輕的1例來自基隆（案12162），是40多歲男性，為護理之家住民，具糖尿病、高血壓、尿毒症、中風病史，由於其室友確診被匡列，10日定期採檢陽性，安排住院，因病情惡化，20日病逝，主要是肺炎引起。