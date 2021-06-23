今（23）日中央流行疫情指揮中心正式宣佈，第三級警戒維持至7/12，請民眾能再忍耐，持續維持居家防疫的強度。對此，旅遊相關業者也宣佈了退改政策，整理如下。

【易遊網】

配合防疫規定與旅客健康安全為首要原則，易遊網宣布同步延長旅遊退改規定，並優於旅遊定型化契約，皆可免費取消，全額退款不收手續費。退改規定如下：

一、凡於6月23日(含)前在易遊網購買7月12日(含)前出發/入住(不含出發當日)之國旅全商品，於6月29日下午5點前提出申請皆可免費取消，全額退款不收手續費。

二、如於易遊網訂購國內外機票及航空旅遊相關商品，將依各家航空公司退改規定辦理，國內機票退改易遊網不另收取手續費。

台灣訂房可於易遊網官網或APP直接線上取消，如有其他需求，請致電至易遊網客服專線：4128001（手機請加02）。如進電較多、等待較久，煩請體諒，或可透過易遊網官網或APP線上訂單留言，將依旅客需求協助處理。

【KKday】

因應全國第三級防疫警戒維持至7月12日，KKday將持續配合政府規範，並以消費者防疫安全為最高原則，宣布相關退改政策如下（伴手禮、實體商品、線上體驗等不適用此取消規範）：

一、若訂單出發日在7月12日（含）前，且取消範圍無收取手續費，建議可以自行到訂單管理申請取消，透過系統作業會較快完成取消流程。

二、若訂單出發日在7月12日（含）前，但取消範圍有收取手續費，請透過訂單管理發送訊息告知我們要取消，KKday將人工為您辦理取消，並且全額退費。

若要取消，使用者透過網頁版，登入會員 ‣ 點擊自己的頭像 ‣ 訂單管理 ‣ 選擇欲取消之訂單（請自行查看取消政策規範） ‣ 點選申請取消；透過APP：登入會員 ‣ 訂單 ‣ 選擇欲取消之訂單（請自行查看取消政策規範） ‣ 點選申請取消。

【KLOOK】

依據中央疫情指揮中心宣佈疫情警戒維持第三級，且要持續到7月12日。目前KLOOK已宣布不限日期及地區的客人，若因為考量疫情狀況希望取消或改期，可以與KLOOK客服聯繫，都將免費退訂或改期 ；如果有使用到KLOOK積分結帳，其積分也將一併退還至使用者的帳戶。

使用者可透過KLOOK 網頁或是App：點擊訂單中的「查看憑證」，往下滑到聯絡我們，就能透過「諮詢客路」或是線上客服，與KLOOK客服聯繫，溝通訂單的退改或延期。也可藉由Facebook私訊：於KLOOK官方臉書，於messenger私訊後，客服將提供下列網址，以直接於網址內填寫表單後，將有專人聯繫退改事宜。亦可使用網頁底部的「Ask KLOOK」與客服人員在線交談，客服人員會盡快回覆消費者相關問題。