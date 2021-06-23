據實價揭露，和平大苑又有新交易11樓，共183.22坪，3月以總價2.37億元，單價144.8萬成交，張姓自然人以現金無貸款，入住和平大苑，成為周杰倫今年度第四位新鄰居。

觀察今年前5月零貸款豪宅交易仍多，其中西華富邦就有三戶，和平大苑也有兩戶，似乎豪宅市場現金淹腳目？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然央行祭出信用管制，針對法人購買高總價豪宅的貸款成數再降至4成，且七月一日房地合一新制上路，針對法人持有5年內售屋獲利所得，稅率提高至35%~45%，不過對於資金豐沛或自住型的高資產族而言，長期持有超過5年並不難，加上房地合一稅是獲利才課稅，對於積極為資金找去處的企業主而言，豪宅仍是最佳資產規畫；此外，現金交易省去貸款送件的流程，加速取得時間，對於想盡快入住的有錢人來說，是最便捷又豪氣的購買方式。

另外，中山區豪宅「中山富御」，今年5月紡織業董座以兩家法人澤心投資、聯碁投資，砸現金2.17億元、買下13樓兩戶，合計236.71坪，單價每坪分別為101.79萬元、104萬元。「中山富御」屋齡僅5年，總戶數共56戶，最高單價出現在頂樓戶預售時的146萬元，不過因為預售價格高，又非主流豪宅區，近年不少賠售交易，目前中高樓層房價約落在95~110萬元左右。