離岸風電進度接連出問題，海能風場遭爆提出展延，經濟部23日表示，去年受疫情影響，同意其水下基礎設置期限展延半年，並請海能提出趕工計畫，若海能風場後續水下基礎設置進度延誤，經濟部仍將依行政契約相關規定辦理，依行政契約每月扣減履約保證金總額8 %違約金，最重讓逾期期間，改採迴避成本躉購其生產電力。

經濟部指出，依據已經簽署的行政契約約定，海能風場獲配109年376MW容量，應於109年完成所有水下基礎設置、今年底完成風場完工併聯。若未如期完成風場，依行政契約每月扣減履約保證金總額8%違約金。