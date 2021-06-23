黃姓機車行學徒，2019年約2名外拍女模拍照，卻在士林劍潭路一處民宅外，因酬勞發生爭執，竟搶走女模手機，又趁另名女模更衣時，拍打女模臀部，被控強制罪、性騷擾，判處拘役80日，得易科罰金8萬，可上訴。

前年11月27日上午，黃先約1名女模外拍，但為了酬勞雙方不歡而散，女模離開前拿電話揚言報警，黃搶走手機阻止女模報案，後因擔心挨告，趕緊將手機拿到派出所，聲稱路邊撿到隨即離去。

中午黃男又找另1名女模，拍攝過程不斷觸摸女模肩膀、摟腰，趁更衣時偷襲女模臀部，被控性騷擾。但黃辯稱是雙方口角，女模動手打人，他沒有還手，但女模則稱，自己被壓在牆壁無法逃跑，遭摸胸、摸臀。

判決指出，黃與女模為了費用發生爭執，不理性處理，拿走女模手機，又趁女模無法抗拒，摸臀性騷擾，女模並和解意願，依強制罪判處拘役50日，性騷擾則判處拘役40日，均得易科罰金，應執行80日。