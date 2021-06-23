立委陳玉珍協調金管處研議紓困方案，協助民宿賣店承租人度過難關。（陳玉珍國會辦公室提供）

金門觀光旅遊受到疫情嚴重衝擊，各地景點十分冷清，業者憂心淪為「關島」生計面臨難關。立委陳玉珍接獲金門民宿旅遊發展協會陳情，出面與金門國家公園管理處就95棟民宿賣店承租金進行3方協調，達成2項馬上紓困共識。

陳玉珍說明這2點結論是：一、檢討現行合約付款期程，將原於6月繳交4、5、6月「季租金」變更於7月繳交，減少業者的繳款期限壓力。二、7月繳交租金時，因6月份遊客量可與去年同期完整比較，租金可直接扣抵，不用先繳納再扣除，減少業者資金使用的困難。

陳玉珍指出，相關改善方案的受惠業者計65人，總共95棟標租之民宿賣店，已於6月18日與業者完成變更議約，可減少業者的租金負擔，並將補貼申請化繁為簡，讓紓困作業更加便民。

金門民宿業者向陳玉珍陳情指出，民宿賣店第2季房租繳納在即，雖然政府有租金補貼，但承租人須全額預先繳納，再向金管處申請補貼權利金及租金；管理處則依據與去年同期的遊客量減少比率，來核計補貼金額。這種作業方式導致6月溢繳的租金，直到9月20日才能扣抵，不但計算方式繁複，也對業者的資金運用造成壓力和困擾。

金門民宿發展協會理事長鄭秀娜表示，陳玉珍立委在自去年2月即向中央爭取減免租金，今年因應3級警戒帶來大衝擊，再協調金管處研議租金延後繳納方案，讓業者在疫情緊繃下，可稍稍鬆一口氣。