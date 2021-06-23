北市議員驚爆環南市場有22人確診，擔憂變成另一起群聚案，新北市長侯友宜23日表示，22人中有7人住在新北，已經擴大採檢與匡列，不過昨天又新增2人，市府已及時做好疫調，掌握中。

北市議員接獲攤商陳情，市場內有其他攤商確診，發現從5月25日至6月21日，累計22人確診。