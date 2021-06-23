北市環南市場22確診 7人住在新北 16:052021/06/23 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市環南市場22確診群聚 7人住新北。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市議員驚爆環南市場有22人確診，擔憂變成另一起群聚案，新北市長侯友宜23日表示，22人中有7人住在新北，已經擴大採檢與匡列，不過昨天又新增2人，市府已及時做好疫調，掌握中。 北市議員接獲攤商陳情，市場內有其他攤商確診，發現從5月25日至6月21日，累計22人確診。 北農群聚連環爆 為何北市只+22？內行揭背後真 #確診 #台灣 #環南市場 #新冠肺炎 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市7大批發市場展開快篩 首日5大市場1421人全為陰性 18:262021/06/23 生活 環南市場驚爆22確診 快篩率僅28％ 10:422021/06/23 生活 北農54人染疫 擴大疫苗接種 雙北批發市場人員全打 14:202021/06/23 生活 54確診 柯甩鍋：市場染疫不一定在北農 04:102021/06/23 焦點要聞 彰化再添1例確診 北上超渡染疫亡靈法會恐成破口 14:372021/06/23 生活 桃園今＋7確診 足跡曝光僅龍潭三坑自行車道 15:362021/06/23 生活 疫情爆發以來最低 學生確診單日僅增5人 10:532021/06/23 生活 環南市場員工質疑市場處馬虎 快篩排隊3次才找到名字 15:142021/06/23 生活 新北社區篩站昨篩6424爆量 17名陽性3人有北農相關接觸史 09:102021/06/23 生活 北農3619人完成快篩 PCR陽性＋4 22:502021/06/23 生活 陳其邁轟「新北疫調疏漏」害群聚 恩主公醫院駁：根本不在疫調範圍 18:102021/06/23 生活 環南市場爆15人確診 北車8街友都中鏢 北藝工地40人染疫 議員轟蓋牌 04:102021/06/23 焦點要聞 彰化里長娘宗教傳播鏈擴大累計5人確診 醫院群聚感染添1死 19:072021/06/23 生活 生活熱門新聞 台中東勢果菜市場 快篩179人結果出爐 - 生活 桃園今＋7確診 足跡曝光僅龍潭三坑自行車道 - 生活 北市環南市場22確診 7人住在新北 - 生活 秘魯Lambda變種病毒來了？小黃司機確診 源頭是秘魯返台祖孫 - 生活 日月潭滿了！鄭明典PO一張圖 網：九蛙在歡呼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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