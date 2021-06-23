民進黨今線上中常會，蔡英文總統會中致詞提到北農疫情擴大事件；蔡總統表示，中央立即派人跟台北市討論後續防疫作為；防疫不分顏色，各縣市有任何需要，中央絕對都是全力幫忙。

總統強調，大家悶了一個月，可能真的有點想要喘口氣。但是她要拜託大家，三級警戒仍然持續。國外的經驗，疫情起起伏伏，只要稍一鬆懈，可能就要面對再一波嚴峻的疫情。

蔡總統指出，這幾天，梅雨鋒面帶來不小的雨勢，政府也立即把本來抗旱的編組，改派防洪任務，經濟部也完成了豪雨緊急應變機制的二級開設。

總統說，看到縣市首長、民意代表，也都在最前線，處理積水、坍方等緊急狀況。一面防疫，一面要處理這些議題，大家都很辛苦。

總統說，今天有兩件事想提醒大家；第一件事是北農的後續疫情的處理。北農是全國最大的果菜集散中心，中央知道北農的狀況，也立即派人跟台北市討論後續防疫作為。

她說，今天凌晨，疫情指揮中心指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲、及醫福會王必勝執行長，也到北農第一、第二市場，以及新北的三重果菜批發市場的現場，了解相關作為。

總統說，北農人流複雜，影響範圍很大，看這幾天各縣市也都忙著篩檢、匡列，希望把潛在的感染源找出來。在防堵疫情上，她要拜託各縣市能夠全力以赴，中央也會全力協助。

她說，第二件事，也就是關於疫苗的部分。美國、日本和立陶宛給台灣的協助，再一次看見，國際政治不只有複雜現實的一面；更有良善美好、為共同價值攜手互助的一面。相信這樣善的循環，也會成為大家防疫日子中的正面力量。

她說，到今天為止，全國三級警戒已經超過一個月。這段期間，她知道大家都很辛苦，忍受各種不便，感謝大家的體諒。但也發現，這幾天，在街上、賣場，各種大眾運輸工具中，人潮明顯增加了。

總統強調，面對疫情，拜託大家還是要保持警覺、謹慎以對，大家都辛苦了，疫情還沒結束，一起繼續努力。