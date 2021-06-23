鐵路殺警案凶嫌改判17年 李承翰之母：勉強接受

前年鐵路警察李承翰在嘉義車站遭刺死，凶手鄭姓男子一審獲判無罪，引發社會爭議，李父更因此抑鬱而亡，二審認為鄭男犯案時辨識行為及控制能力未完全喪失，依殺人罪逆轉改判17年，服刑期滿後強制監護5年，上訴後，最高法院駁回定讞。

判決指出，鄭男因長期罹患思覺失調症，妄想有人設計整人遊戲要整他，並聯合其女兒謀害他以詐領保險金，2019年7月3日上午，他搭乘北上152車次自強號列車，因未購票被列車長執行驗票工作時發現，列車長於是要求鄭男補票，但他拒絕。

列車長要求鄭男在嘉義站下車，他妄想列車長非查票，與全車廂乘客都是針對他要其下車，因害怕下車將遭人謀害，他由第3車廂往第4車廂移動、咆哮，罵政治、罵政黨、罵政府、罵股票，認為被人陷害且沒人管，列車長通報嘉義鐵路警所派人處理。

警員李承翰前往處理，以溫和態度勸告鄭男下車一起處理，再以無線電通報，鄭男竟拿出先前購買的刀，朝李承翰左腹部刺擊，李雖負傷，但見鄭某持有刀械，列車上尚有眾多旅客，遂奮力以雙手控制鄭男，李承翰經送醫急救大量出血死亡。

一審嘉義地方法院認定鄭男犯案時罹患思覺失調症，犯案時喪失辨識行為及控 制能力，因此判決無罪，諭知交保50萬元，判決出爐後引發社會撻伐，李承翰雙親為此悲憤不已，李父更在去年6月抑鬱而終。

二審台南高分院審酌榮總嘉義醫院、成大醫院的精神鑑定報告，認為鄭男行凶時，辨識行為的控制能力有顯著減低，但並未達完全喪失，可減輕其刑但非不罰，改依殺人罪判刑17年。

二審認為，鄭男若未經相當治療，出獄後有極高可能再度失控，對社會治安及民眾之生命、身體、健康安全產生重大危害，確有再犯或有危害公共安全之虞，宣告他在刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以法定最長之監護期限5年，上訴後，最高法院駁回確定。