阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）3天後將訪問白宮，美國政府今天敦促終結阿富汗境內暴力，並指責阿富汗民兵「塔利班」（Taliban）須為暴力負上大部分責任。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「我們敦促各方認真進行協商，擘畫阿富汗未來的政治藍圖。」

他說：「我們持續呼籲終結主要由塔利班造成的暴力。」

塔利班今天掌控阿富汗與塔吉克共和國（Tajikistan）邊境的主要口岸，安全部隊棄守哨站，一些人越境逃離。

拿下極北口岸謝爾罕班達（Sher Khan Bandar），是美國5月間啟動最後階段撤軍以來，塔利班的最大斬獲。塔利班與喀布爾當局的和平談判現正陷入僵局。

普萊斯表示：「暴力必須止息，我們仍認為這個伊斯蘭共和國與塔利班之間達成和解，才是結束40年戰爭的唯一方法，才能替阿富汗人帶來他們尋求的和平。」

美軍正加緊撤離阿富汗，自開始撤軍以來，塔利班的攻擊行動便有增無減；不過五角大廈昨天暗示，為對抗塔利班攻擊，撤軍速度可能故意減緩，但仍會維持9月11日全數撤軍的目標。