中央流行疫情指揮中心22日將孕婦納入新冠疫苗接種對象，並開放孕婦可選擇施打莫德納疫苗，亞大醫院當晚即開放網路預約，沒想到60個名額迅速秒殺，今天上午由專人為孕媽咪們施打疫苗並提供衛教宣導，許多準媽媽們都說「有打有保庇」，接種疫苗後比較安心。