開放孕婦接種疫苗 亞大醫60名額秒殺 16:112021/06/23 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞大醫院今天開放孕婦接種疫苗，並安排專人協助衛教。(亞大醫院提供／林欣儀台中傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心22日將孕婦納入新冠疫苗接種對象，並開放孕婦可選擇施打莫德納疫苗，亞大醫院當晚即開放網路預約，沒想到60個名額迅速秒殺，今天上午由專人為孕媽咪們施打疫苗並提供衛教宣導，許多準媽媽們都說「有打有保庇」，接種疫苗後比較安心。 北市微調對象 開展大規模接種 國研院推即時疫情地圖 可查詢各縣市疫苗接種率 #新冠肺炎 #台灣 #開放名額 #秒殺 #孕婦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北農54人染疫 擴大疫苗接種 雙北批發市場人員全打 14:202021/06/23 生活 市區客運、貨車司機皆列優先接種 桃園7／1前完成14類造冊 14:542021/06/23 生活 竹縣＋1 長照住民5檢才確診 04:102021/06/23 地方新聞 旅遊電商平台KKday拚動能 聯手台中美食名店推備戰糧包 11:452021/06/23 生活 台東牧心60位憨兒 預計下周接種疫苗 10:372021/06/23 生活 關島接種疫苗誘人 機加酒不到5萬 04:102021/06/23 生活新聞 張亞中捐疫苗 阿中：先喬鴻海台積 04:102021/06/23 焦點要聞 東奧》中華隊再添柔道3人獲參賽權 連珍羚二度叩關奧運 12:032021/06/23 體育 「疫苗乞丐」惹毛民進黨 羅智強爆：總統大暴怒要御駕親征！ 12:502021/06/23 政治 竹市孕婦率先接種 全選莫德納 04:102021/06/23 焦點要聞 摘星山莊「送荔」地方士紳 祝願給力挺過疫情 14:252021/06/23 寶島 生活熱門新聞 桃園今＋7確診 足跡曝光僅龍潭三坑自行車道 - 生活 解封夢碎！三級警戒延長至7／12 陳時中：大家再忍耐 - 生活 宜蘭2確診感染源不明 老翁在美打2劑BNT疫苗 返台又確診 - 生活 鴻海、台積電買BNT疫苗 陳時中曝最新進度 - 生活 高雄新增確診來自「恩主公醫院」 陳其邁怒批新北疫調不實 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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