綜合陸媒報導，廣州稍早前爆發新一波本土COVID-19疫情，當地警方追溯一例第四代傳播個案重點病例接觸過程中發現，Delta病毒僅用14秒就完成第三代與第四代之間的傳播。

新京報網日前披露，廣州警方已完成廣州2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情前四代重點病例接觸過程的追溯工作。據警方公布的監控畫面，第三代病例黃姓患者曾與第四代病例魯姓患者同一天在同一家餐廳分別用餐，並曾先後進入同一間洗手間，但雙方從沒有任何肢體接觸。

這兩代病例共處於洗手間的時間僅有14秒，但有一人當時未戴上口罩。警方說，病毒是在同一環境下、14 秒就完成傳播，是這次疫情接觸時間中最短的。

報導說，事實上，第一代病例郭姓患者與第二代病例宋姓患者的接觸史也發現，兩人曾經先後進入同一家茶樓的洗手間，共同停留約90秒。在宋姓患者活動軌跡中，曾有與第三代病例黃姓患者在同一家茶樓的接觸史，兩人曾有對話，約1分40秒。

報導引述中國疾控中心研究員馮子健指出，廣州、深圳、東莞最近的本土疫情均涉及Delta病毒，其傳染性和傳播能力都顯著增強，潛伏期或者傳代間隔都縮短，有病例顯示短短10天內就傳染五、六代，傳播速度加快。

馮子健說，感染Delta病毒的患者，檢測結果反映具有病毒載量顯著增加的特點。數據顯示，Delta病毒的傳播能力，是目前需要關注的變種病毒中最強的，較過去提高一倍，與Alpha病毒相比也提高逾40%。