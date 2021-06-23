中央流行疫情指揮中心昨(22)日與農委會、台北市政府、台北農產運銷公司共同開會討論疫情狀況，並研商「市場專案」強化相關防疫作為，其中一項「建議僅進行PCR採檢」讓各界質疑為何不做快篩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，並不是反對快篩，而是希望篩檢效率可以加快，否則並行實施會擠壓到每個人的篩檢時間，但尊重地方做法。

陳時中指出，有關只做PCR的建議是各方討論出來的，但是快篩與PCR一起做個人並不反對，只是擔心每個人快篩都要15-20分鐘，既然後面也要再做PCR，不如就只做PCR來加快篩檢速度，PCR量能若不足，中央可以協助，不過尊重地方的決定。

至於今天清晨去北農第一、第二市場，以及三重的果菜市場訪視，因為果菜市場確實有群聚現象，因此要了解內部作業情形，這樣對後來事情判斷也會比較有幫助。

至於相關行口進出都已經是實聯制，實聯制若再配合APP，在有狀況出現也能比較快匡列，這次訪視結果，有些區位的乾洗手、清消設備多點會更好，吃飯雖然有隔板和梅花座，但是座位區不多，除了要求多設座位外，分食、分流也可以有更好的安排。

社交距離上，包裝區因為有確診的情況發生，大家都有把口罩戴好，社交距離也足夠，拍賣區雖然有劃設社交距離，但還是有擁擠的情況，這方面可以立即改善。

陳時中說，北農一市目前正在改建當中，環境規劃相對不易，規模也大很多，希望能盡快針對內部與周遭行口完成採檢，相信在施打疫苗後環境會更加安全，這部分指揮中心樂觀其成，不過篩檢、疫調、疫苗三方缺一不可。