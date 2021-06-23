中共7月1日將在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝大會，天安門廣場自今日起開始封閉，工作人員正加緊趕工佈置。（許依晨攝）

中共7月1日將在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝大會，天安門廣場和周圍部分路段已於今日開始封閉，工作人員正加緊趕工佈置，搭建活動造景外，大量座椅也已運至廣場內，搭建工程正如火如荼展開。

天安門地區管理委員會近日發布通知，指出按照中國共產黨成立100周年慶祝大會整體工作安排部署，自5月25日起至7月1日淩晨將在天安門廣場及周邊區域進行慶祝大會廣場要素搭建施工。

受施工影響，自今日零時至7月1日天安門廣場將暫停開放；7月2日上午將根據實際情況適時恢復開放。

記者今日上午走訪天安門廣場，走出臨近的地鐵站，部分區域和路段已封閉，警衛戒備森嚴，可說三步一崗五步一哨，警犬也加入維安行列。

民眾進入天安門城樓前的安檢更是嚴格，檢查身分證見外，隨身包包經過機器檢查外，還要打開由人工檢視確認。

此外，攜帶專業攝影器材者更會被警衛高規格檢查，針對各種器材用途一一盤問。

天安門前的偌大廣場則已完全封閉，器材、布景和座椅陸續就位，當中一樣被帆布蓋住的造景，從外觀看，隱約可瞧見為代表中共建黨百年的年份「1921」和「2021」。