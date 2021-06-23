中央流行疫情指揮中心宣布，全國三級警戒將延至7月12日，7月上旬為被動元件廠超級股東會，為了避免群聚，華新科集團開第一槍，華新科（2492）、信昌電（6173）等相關公司股東會，將不開放媒體採訪，往年的會後記者會則改採線上的形式。

7月上旬至少有五家被動元件廠召開股東會，包含國巨集團旗下國巨（2327）、凱美（2375）、奇力新（2456）等三家，均在7月7日舉辦；華新科集團華新科、信昌電則分別在7月8日、7月6日召開，由於中央流行疫情指揮中心23日宣布，三級警戒將再延長二周，管制至7月12日，被動元件大廠股東會啟動應變措施。

華新科、信昌電日前已經對媒體發出通知，往年股東常會之後的媒體交流將改採線上會議的形式，這一屆股東常會適逢疫情嚴峻，實體股東會雖然如常舉辦，但是不開放媒體採訪，以降低室內的人數。

國巨集團有三家公司在7月7日召開股東常會，國巨往年在深坑假日飯店召開股東會，今年因該飯店被徵召為防疫旅館，國巨還為此公告，更改股東會地點至新店彭園飯店，因應三級管制，室內五人以上就構成群聚，因此國巨集團內部慎重考慮召開的方式，不開放媒體入場也是備用的選項之一。

將時間推遲至7月下旬，7月下旬召開股東會的被動元件廠，也同步做出應變，新掛牌電感廠臺慶科（3357）23日董事會決議，於7月23日召開一年一度的股東會，並將股東會召開地點從室內會議室，改為公司一樓廣場。