中央疫情指揮中心今（23）日宣布三級警戒延長至7月12日，希望大家再堅持一下。為了提供在家防疫的民眾更多對策，KLOOK推出多種「居家親子DIY」體驗，預訂宅配到府的DIY材料包，輕鬆陪伴孩子發揮創意，動手做完成各式趣味商品，包括DIY甜點、羊毛氈織皂及居家療癒擺飾，或是共同打造家裡專屬的香味等，不僅為居家防疫的日子添增趣味，透過一起動手做，爸爸媽媽也能與小孩共同製造親子間美好的暑假回憶。

KLOOK推出多種「居家親子DIY」體驗，協助民眾在家防疫的新選擇。無論是想跟孩子一起動手做甜點一圓烘培夢、在家DIY夏日小朋友最愛的冰品，還是在家和孩子一起動動手當大藝術家，手作羊毛氈織手工皂與液態皂、彩繪存錢筒，或是氣球體驗，都能在家DIY！此外也可以和小朋友一起DIY家裡專屬的香味與花朵擺飾，讓居家防疫的日子全家人每天都有好心情。

「原生態工作室」提供花藝與植栽DIY線上課程（左）與「小惡魔雪莉貝爾創意冰品」推出小惡魔冰棒DIY彩繪及珮吉貝爾彩繪DIY蛋糕套組。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

KLOOK為讓民眾可以繼續安心在家防疫，除了有「居家親子DIY」體驗可以在家與孩子享手作樂趣共築美好暑假回憶外，KLOOK也精選台灣在地有故事的店家包括產地直送彰化大村葡萄、台南玉井芒果、澎湖海產宅配到家，以及大人小孩都愛的卡滋爆米花、巧克力、各式洋芋片零食等，有吃有玩的體驗，詳情請見KLOOK「好家在」活動頁面。