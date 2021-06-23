仁武區家庭群聚關係圖。（高雄市政府提供）

高雄23日新增9例本土個案，其中仁武區家庭群聚感染導致7人染疫，感染源竟是60多歲的案14359將病毒從新北恩主公醫院帶回高雄，傳染給家中其他成員及相關接觸者，對此，高雄市長陳其邁不滿表示，新北市政府疫調不確實，呼籲新北重啟恩主公醫院的疫調。

陳其邁表示，高市府並未接獲新北市政府任何疫調資料，連恩主公醫院群聚感染都是上網搜尋新聞才得知，案14359在5月22日入住恩主公醫院時，採檢呈現陽性，但29日由陰轉陽確診，所以理論上，至少要回朔到22日指標個案入住醫院的時間點，包括同樓層所有病人、醫護、清潔工都得進行篩檢，全員都必須以最高規格的防疫標準處理。

陳其邁金剛怒目指出，新北市政府沒有對相關人員篩檢，也沒確實疫調，高雄個案住在1120病房，而院內群聚感染的病人則是住在1118病房，雙方只隔2房，但卻沒做篩檢、沒有疫調、沒有隔離，就放他出去。

陳其邁說，更離譜的是，案14359因為有呼吸道症狀，曾在6月7日到恩主公醫院11樓病房回診，看診完後放他回去，直到17日同樣症狀又再次回診，又再次放他回去，前前後後錯失3次機會，然後再回到高雄，造成2個家庭的群聚感染，他要求恩主公醫院的個案應該重啟疫調。

直播臉書粉專上高雄網友紛紛附和，留言「有邁邁在，高雄安心」、「邁邁氣到頭髮都漸漸白了」、「高雄一直認真做，雙北一直扯後腿」、「雙北態度好像不放病毒出來會怎麼樣一樣」、「罷免雙北2位市長」；但也有人直言明明戶籍在高雄，偏要往北部跑，「這樣也要怪雙北？」