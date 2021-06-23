台北農產運銷公司爆發群聚感染，總確診數為54人，北市府啟動「北農專案2.0」防堵，台北市長柯文哲今日指出，21日至今已篩檢3200人，快篩陽性者僅11人，快篩陽性率為0.34％，比北市快篩陽性率1％還少，其中也只有4人核酸檢測（PCR）陽性，顯見北農並沒有感染特多的情況。

北農快篩專案陽性率。（北市府提供）

柯文哲表示，仔細觀察21日到23日3天數據，市府共快篩了3200人、11人快篩陽性，換成百分比才0.34％，相較北市20家急救責任醫院數據，快篩陽性率都還有1％上下，「總得來講，北農並沒有所謂感染特別多」，因為篩了3000個也不過才11個，比台北市整個普遍來講還低。

「但北農的確有些特色。」柯指出，北農萬大、濱江市場每日出入人數達上萬，許多員工不住在當地，不只雙北地區，甚至連南部、台東都有，組成相當複雜，他最近也在研究苗栗電子廠移工感染，那就相對單純，因為他們都住宿舍，但北農相關人員流動性高，難度也高。

柯指出，北農案過去在疫調時，是以居住地為準，一般個案這樣做沒問題，但遇到北農就會有事，因為在北農上班的確診者，戶籍在外縣市者佔了一半，這很正常，但北市衛生局就必須倚靠外縣市協助調疫調，比較後才能綜合評估，「但現在的作法太花時間了。」

柯說，今晚會和中央流行疫情指揮中心開會，針對跨縣市疫調討論如何整合，目前的方式耗時許久，還被外界質疑為何確診還來上班，但北市卻無相關資料，他並非指其他縣市疫調慢，因為人的習慣是調查完整才會通知，因此加速整合跨縣市疫調很重要。

北市副市長黃珊珊補充，快篩只是北農2.0專案的其中一塊，只要快篩陰性者就會安排分批打疫苗，包括四大批發市場和環南市場。

此外，北市從5月14日設置快篩站開始，都是奉行快篩、PCR一起做的原則，速度相對慢，但中央規定24日前，進出北農必須憑快篩陰性證明進場，因此今天開始只做快篩，快篩陽性者才會做PCR，陰性則會開立證明、安排打疫苗，由於疫苗需要2周才有保護力，期間聯醫團隊也會協助篩檢和監控健康狀況。