根據巴西央行周二公布的上次政策會議紀要，該央行在上周的會議上討論了超過75個基點的升息舉措，這表示為了遏阻通膨急升，該央行可能在下次的會議上採取更加激進升息手段，升息幅度擴大到100個基點的可能性升高。

根據6月15、16日的會議紀要，巴西銀行決策委員會Copom認為現在推進政策的「完全」正常化是合宜之舉，一改前幾次會議所提到的，較為保守的「部分」正常化做法。

巴西銀行在6月會議上決定將其基準利率Selic提高3碼（75個基點），至4.25%，為連續第三度升息，此決議符合市場普遍預期和該行的政策指引。該央行並表示，下次會議仍需要進一步調升利率。

該央行自今年3月開始升息，迄今已調升利率共225個基點，但目前其4.25%的利率水準仍然低於去年1月疫情爆發前的4.5%。

周二發布的會議紀要指出，由於通膨壓力大於原先預期，下次會議可能需要加快收緊政策，這將使Selic利率更加接近於其「中性」水準，亦即經濟達到充分就業和成長潛力，但不會促升通膨。

Copom上周表示，目前其基本預測是到明年底通膨年增率為3.50%，但許多經濟學家預估該國明年的通膨率將逼近4%。目前巴西的通膨年增率已突破8%。

Copom預估今年底通膨率為5.8%，遠超出其設定的3.75%的目標，甚至遠超出其目標區間的最高值（5.25%）。

會議紀要指出，委員會在本次會議評估了加快貨幣激勵退場的措施，雖然委員會決定最好的策略是維持目前縮減激勵措施的步伐不變，但也提高了在下次會議上加快調整步伐的可能性。

經濟學家認為Selic利率的中性水準將介於約6.00%～6.50%，但如果巴西的通膨壓力未能緩解下來，Copom可能被迫放手讓利率升破6.50%。

該會議紀要並指出，儘管近來匯率升值到約5.00雷亞爾（reais）兌一美元，但短期通膨壓力依然沈重。