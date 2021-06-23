花蓮完成疫苗接種人數，以及通報疫苗不良反應。（王志偉花蓮傳真）

花蓮連續第5天零確診，通報施打疫苗後出現不良事件則有9人，其中3人住院觀察中，不過，一名女性百歲人瑞17日接種苗後，因出現嘔吐等不適，送醫診斷泌尿道感染，不幸於22日上午被發現死亡，衛生局長朱家祥表示，是否因注射疫苗後不良反應仍待檢警相驗釐清，建議家人陪伴老大人施打疫苗、觀察48小時，若有異狀快送醫。

花蓮縣長徐榛蔚表示，疫苗開打第一類至第五類，共施打22430人，長輩有2894人，合計為25324人次，接種率約78％，至於秀林鄉崇德地區因家族群聚引起疫情擴散，縣府自16日至今展開「清0計畫」，針對該地區進行大規模普篩，至今篩檢2690人次，所幸都是陰性，另包括該地區亞泥、台泥也針對員工企業篩檢，多管齊下防堵疫情，而這項計畫持續到本週五才會告一段落。

衛生局長朱家祥表示，在通報疫苗施打後出現不良有9人，有3位在住院中，傳有一名101歲人瑞因施打疫苗致死，朱家祥證實有這起案件，他說，百歲人瑞6月17日接種疫苗，18、19日都很好，20日出現嘔吐、昏眩等症狀，家人送到醫院診斷為泌尿道感染，醫師開藥，預約22日繼續門診追蹤，但21日發抖食慾不振，22日上午被家人發現於床上去世，朱家祥說，是否因疫苗引發不良反應？仍要進一步調查釐清，已通報司法相驗。他提醒家人陪伴長者施打疫苗，返家後至少觀察、陪伴48小時，有異狀緊急送醫，減少不幸事件發生。