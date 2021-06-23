為服務分流上班的企業，六福客棧便當即日起至7月31日間，推出平日限定百元便當，每日提供2款便當，每款限量各100個，不停期更換新口味，首波推出「川香宮保雞丁」，鮮嫩雞肉搭配花生香脆、乾辣椒香氣，入口鮮辣開胃，另一款為「蒜香爽口松阪豬」， 濃郁蒜香結合脆口彈牙松阪豬，是最具人氣的便當之一。搭配六福即食送車隊，即日起訂購滿6個便當，即可享3公里內免費外送，民眾也可前往飯店1樓快取點，在飯店門口即能快速取餐及結帳，為小資上班族們一起團購的最佳選項。

台北六福萬怡酒店也再推出超狂外帶外送新菜單，最受歡迎的宴客菜竟然也點得到，「台式蒜味龍蝦佐手工粿條」每份只要999元，內有2隻完整龍蝦，鹹香蒜蓉與鮮甜龍蝦完美結合，黃金醬汁吸附在手工Q彈粿條，絕對是餐桌上最具人氣的料理；敘日獨享餐也將整隻龍蝦霸氣入菜，每份799元，內含法式烤牛肉沙拉佐芥末籽油醋醬汁，以及義式青檸香料烤龍蝦襯黑米飯或馬賽龍蝦番茄義大利麵二擇一，一個人吃也可以很豪華；另設計充滿異國風的雙人分享餐，包含經典法式名菜勃根地紅酒燉牛肉外，還有超霸氣的新加坡鮮蝦叻沙麵，用大量海鮮食材、薑黃、香茅與多種辛香料熬製出的濃郁叻沙湯頭，清淡椰奶使其味道柔和，再搭配比手掌大草蝦、整隻螃蟹、新鮮小卷、淡菜等，雙人共享只要999元。