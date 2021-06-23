台北農產群聚感染，再度引起民眾對市場的恐慌。新北市嚴格控管168處傳統市場防疫，除了要求管制出入口外，也要求市場增強消毒，不過目前41處公有市場僅有租金減半的紓困方案，未獲得防疫補助；部分自治會透露，1個月花10多萬防疫，市場生意又不佳，經營相當困難。

三峽公有市場自治會長李志信表示，自治會沒有防疫預算，為了顧及人流管控，只好自主限縮出入口，但每日仍要派人在2大主要出入口量體溫，市場也須自行購置酒精、漂白水等物資，但疫情爆發以來，市府派遣的安心上工人員相當難申請，目前僅獲配到一名臨時工。

泰山公有市場自治會總幹事李昌明表示，雖然攤位租金減半、延繳不無小補，但防疫支出對市場負擔沈重，市場去年疫情爆發時就已花費40多萬，聘請人力、採購消毒裝備，三級警戒後更是維持每周大消毒，但消毒一次就須花費1萬元，加上聘請臨時工的費用，一個月就須花10多萬。

李昌明說，去年市場處每周仍會派人來消毒，但今年都沒有，市場考量防疫狀況，勢必得加強消毒頻率，這部分的開支不減反增，另外市府派遣的安心上工人力雖有配給8人，但臨時工流動率高，離職後又無法即時補給，最終還是得靠市場自行找人，盼市府至少能對市場提高消毒頻率，減少攤販負擔。

新北市議員蘇泓欽表示，北農事件後，民眾又對市場產生恐懼，公有市場生意不如道路型攤販，採買民眾稀少，但都踴躍配合市府防疫政策，許多市場更在三級警戒前就已自主消毒防疫，盼市府能考慮各市場規模狀況，適度給予防疫補助。

市場處表示，安心上工計畫人力流動率確實偏高，前已陸續向勞工局提報所需人數，目前已上工人力近200人，近期亦陸續新增人力派駐市場服務，希望補足市場防疫人力，至於消毒部分，市府每2個月會至各市場進行消毒，目前也積極輔導公有市場上架電商平台，發展新營銷模式，另針對公有市場要求給予防疫補助方面，將考量市府財政審慎評估。