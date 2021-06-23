苗栗公館國小學生使用平板電腦線上學習。（明基基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

中央流行疫情指揮中心23日宣布3級警戒延至7月12日，在長達2個月的停課期間，明基基金會輔導苗栗縣數位機會中心積極盤整DOC平板電腦，優先借用山區部落以及非山非市學校弱勢學童，齊心協助疫間居家線上學習不落後。

竹苗DOC計畫主持人明基基金會執行長陳哲妮表示，偏鄉推行數位應用課程，近年來以平板電腦行動教學為主，備有平板電腦借用服務，鼓勵民眾課後在家線上學習，扮演社區重要的資訊交流角色。

自從疫情警戒提升至第3級以來，各級學校雖然停課但不停學，各地都有設備短缺的聲量發出，身為地方資訊推手，第一時間積極整備硬體資源，配合教育局處及學校提供學童遠距教學線上學習，共享數位資源最大能量。

公館鄉福基國小許英和老師表示，公館DOC學員多為國小學童爺奶爸媽，平時上課共用電腦教室，分享相通的數位學習話題，因而形成學校、社區和DOC緊密連結，也是成為這次軟硬體流通即時到位的關鍵。DOC平板電腦借給學童線上學習，常見長輩學員透過國小孫兒的平板視訊授課問候互打招呼，共同的「電腦老師」瞬間讓祖孫變同學，拉近親孫溝通無距離，呈現溫暖趣味的視訊共學畫面。

因為疫情影響，苗栗DOC實體課程暫停進行，盤點平板電腦設備提供學童線上學習，苗栗縣DOC仍有75台可開放借用，其中苑裡18台、三灣19台、頭屋8台、通霄15台、銅鑼15台，歡迎有需求學校家長就近洽詢當地DOC。