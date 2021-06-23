國民黨前主席朱立倫今天在臉書呼籲，台灣應和美國並肩合作，全力爭取國際疫苗代工，才能亡羊補牢。（摘自朱立倫臉書）

日本、美國援助台灣疫苗陸續抵台，立陶宛昨宣布贈台2萬劑AZ疫苗。國民黨主席江啟臣表示，由衷感謝國際友人饋贈，提醒民進黨這不該變成宣傳政績；國民黨前主席朱立倫疾呼，台灣應和美國並肩合作，全力爭取國際疫苗代工，才能亡羊補牢。

對於各國捐贈疫苗給台灣，江啟臣下午在視訊中常會發表談話表示，距離我國取得公共衛生標準覆蓋率的疫苗劑量數，仍然有很長的一段距離，加速自購疫苗的到貨時間、國產疫苗完成三期試驗後上市施打，才是政府施政能力的表現，更是多數國人的期待。

指揮中心今天宣布，三級警戒延長至7月12日，朱立倫表示，解除封鎖回到正常生活的關鍵，取決於疫苗供應無虞；民進黨政府誤判情勢，國家疫苗戰略嚴重錯誤要負最大責任，不過亡羊補牢，除了國際友人美國、日本、立陶宛伸出援手捐贈疫苗給台灣，及我國自行採購疫苗外，台灣應全力爭取國際疫苗代工。

朱立倫說，台灣去年已經白白失去了AZ三億劑疫苗的代工機會，現在政府應效法他國完整的疫苗戰略，他舉例，韓國除了爭取進口與代工，更透過企業穩定投資與自主研發，期望成為全球疫苗生產中心，南韓總統文在寅近日更以國家元首的高度赴美談判，成功爭取到莫德納疫苗代工，創造政府、產業與人民的三贏局面。

朱立倫指出，美國總統拜登6月初才宣告，延續美國在二次世界大戰時擔任「民主的兵工廠」角色，要讓美國成為全球的「疫苗兵工廠」（arsenal of vaccines）；台灣除了感謝美國捐贈疫苗對我們的重視與幫助，更完全有能力與美國並肩合作，成為世界疫苗供應鏈的一環。

「不用懷疑台灣疫苗代工的實力」，朱立倫認為，台灣多家生技公司在醫藥代工上具備堅實技術，產能也絕對不是問題，只要政府不要有預設立場或政治算計，不獨厚特定廠商、大家一起來，也別再去管「會不會有誰不喜歡」的政治干預，全心全意從專業與人民福祉來考量，趕緊全力爭取美國的「疫苗代工」。