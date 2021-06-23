47歲大陸演員吳京是票房天王，他所演出的《戰狼2》、《流浪地球》兩部票房合計就高達450億台幣，且他飾演的大多是正派角色，英雄形象深植人心，然而他過去不但酒駕，還當街和友人爭吵，當時事發畫面流出，又再度受到熱烈討論。

2006年，吳京在北京因酒駕被攔查，遭行政拘留10天、吊扣駕照5個月、罰款1800元人民幣（近8000元台幣），他還在廣播電台念悔過書持續了整整一個月，「12月13日，我因醉酒駕車被朝陽交警支隊查辦，我深感内疚。希望所有司機朋友能夠以我為鑒，珍愛生命，安全駕車。」

事件爆發後，吳京只要喝酒就一定不會開車。（圖/翻攝自微博）

吳京當時誠懇地表示：「通過這件事我深刻地進行了反思，我是一名普通的公民，在法律面前人人平等。我誠懇地接受執法部門對我的行政處罰，感謝他們對我及時地幫助教育，使我收到一次深刻的交通安全教育。」也獲得了社會大眾的原諒。

吳京為了勸喝醉的朋友不要開車，2人在街上拉扯。（圖/翻攝自微博）

吳京之後喝酒就會去騎腳踏車，他在電影《流浪地球》中還自己設計了一句台詞：「道路千萬條，安全第一條，行車不規範，親人兩行淚。」想呼籲大眾開車別喝酒，吳京有次被拍到和男性友人在大街上拉扯，當時引起不小爭議，但其實是在勸喝醉的友人不要開車。

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