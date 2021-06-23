選片眼光向來獨特的奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）又有驚人演出！其主演新片《豬殺令》（Pig）將於近期在台上映，本片由《仲夏魘》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》製片團隊打造，新銳導演麥可薩諾斯基（Michael Sarnoski）執導，在北美由發行過奧斯卡最佳影片《寄生上流》等熱門獎季電影的幕後推手「NEON」搶下發行權，足見片商對此片深具信心。

台灣片方今日釋出中文海報和電影預告，尼可拉斯凱吉在短短兩分多鐘的預告中如火純青的演技，令網友紛紛留言表示「我不是松露豬，但我聞得出來凱吉該得第二座奧斯卡了」、「為什麼這預告有加洋蔥！我都快哭出來了」。

尼可拉斯凱吉近年儼然是影迷眼中的「邪典教主」，接片類型沒有極限，這回在《豬殺令》中飾演一名松露獵人，將不惜一切代價把遭到綁架的松露豬找回來，不少網友聯想到基努李維（Keanu Reeves）為了幫狗狗復仇而大開殺戒的《捍衛任務》。

本片導演麥可薩諾斯基畢業於耶魯大學，主修藝術和電影，過去執導過一些短片和影集，他擔任剪輯師的紀錄短片《證詞》（The Testimony，暫譯）曾入選2016奧斯卡最佳紀錄短片項目的短名單，可惜最後並未獲得正式提名，《豬殺令》是他的第一部劇情長片。薩諾斯基受訪時表示：「《豬殺令》原本只是屬於我自己的個人計畫，卻因為許多充滿才華的工作人員陸續加入拍攝行列，現在已經成為一部充滿眾人熱情的作品。」