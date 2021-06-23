【政新鮮】北農爆群聚全台解封恐無望？雲林菜農痛罵陳吉仲甩鍋罔顧人命

北農爆發群聚感染風波，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲今(23)日清晨4時突然現身北農第一、第二果菜市場，指示北市衛生局落實疫調與匡列。對此，台北市議員游淑慧直批，別再趁疫情來做秀了，「官員變藝人，越看越噁心」，她更質疑2人「早幹嘛去了？」

游淑慧今在臉書上表示，別再趁疫情來做秀了，官員變藝人，越看越噁心，「有秀蹭、有功搶、有錯哭！九字為官真經，今晨陳時中、陳吉仲一起視察北農，來幹嘛？早幹嘛去了！」她感嘆，中央官員把防疫當打柯的作秀，但連自己這個市府認定的柯黑議員，也覺得真是夠了。

游淑慧指出，北農是總經理制，目前總經理翁震炘就是農委會指派，是陳吉仲的愛將，而北農的股份結構，北市和農委會也只是一樣多，那北農真正的老闆是誰？對於北農、花卉這些農產運銷公司來說，依法都受農委會監督管理，她更以先前傳出確診的台北花卉公司為例說明。

游淑慧質疑，從5月到現在，北農陸續傳出有人確診，陳吉仲的愛將翁總經理都沒有上報農委會嗎？那他又做了什麼？陳吉仲和陳時中早幹什麼去？現在北市疫情稍微趨緩，卻不幸傳出北農群聚，這時雙陳連袂視察北農是作秀？是見獵心喜？還是為了來負責？

游淑慧直言，北農成為疫情破口，最先該負責的就是總經理，所以總經理該負責下台了，也請農委會放手北農，「防疫當頭，我們的對手是病毒而不是政敵。不要再上演我甩鍋給你，你趁機作秀打壓我」。