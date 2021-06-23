雲嘉南分署鼓勵青年參加職前訓練課程，每月最高可領8000元獎勵金。（勞動力發展署雲嘉南分署提供／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，衝擊全台各產業，對即將投入職場的畢業青年造成影響，為協助青年能儘速投入就業市場，勞動部於日前宣布推出「職業訓練」、「學習獎勵金」、「先僱後訓」及「就業獎勵金」共4大措施，與青年攜手度過疫情難關。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟指出，為讓即將畢業的青年在疫情期間能儘速提升職能投入職場，勞動部推出第1大措施「產業新尖兵計畫」，青年參加指定五大政策性領域課程，將全額補助訓練費用最高10萬元。

另搭配鼓勵青年參加失業者職前課程補助的第2大措施「學習獎勵金」，一般性課程每月可領3000元、訓期最高可領3.6萬元，若是參加政策性課程，每月可領8000元、訓期最高可領到9.6萬元；分署自109年7月執行迄今，已補助超過4500萬元的訓練費用，協助青年朋友習得新技能投入重點產業。

此外，為了提升企業雇用青年意願，勞動部也特別結合產業資源推動第3大措施「青年就業旗艦計畫」，鼓勵企業採「先僱後訓」職場做中學的訓練方式，由資深員工教導青年熟悉職務，除協助青年快速累積職能外，也幫助雇主儲備產業生力軍，凡企業進用15-29歲青年，每人每月補助1.2萬元、最長補助9個月。

第4項措施「110年青年就業獎勵計畫」(畢業證書開立於109年9月1日至110年9月30日期間者)，請領資格只要符合「110年9月30日(含)前就業(受僱期間自110年6月15日起算)」或「111年6月30日(含)前退役且90日內就業」，連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵，持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

劉邦棟表示，符合資格條件的青年，要把握機會踴躍申請，詳情可上勞動部官網「疫情紓困-青年專區」(https：／／reurl.cc／2rE9l9)，或洽詢免付費客服專線0800-777-888。