近期北農、士林養護之家爆發群聚感染，台北車站街友也相繼中鏢，北市社會局緊急匡列上百名街友進行篩檢，社會局長周榆修表示，北車案目前有8人確診，分別收治於醫院於防疫旅館，為求警慎，未來北市700逾名街友將全面施打疫苗，2周後還會再篩檢一次，確保萬無一失。

周榆修指出，北市街友較常出沒在萬華艋舺公園與台北車站，其中艋舺公園5月時有5名街友確診，目前全數解除隔離，6月則有1人住院隔離中；北車6月時有3名街友因身體不適自行就醫確診，市府緊急匡列169位分批篩檢，共計8人確診，3人在醫院收治、5人入住防疫旅館。

他表示，疫情爆發之初，社會局就結合場地管制單位，在北車、萬華公園實施量測體溫等防疫措施，目前北市有2處安置處所、總計124床，民間單位也提供20床，會依照街友意願，請對方快篩後入住安置場所。北市府基於街頭公衛的防疫考量，決定將超過700位的列冊街友，會全數施打疫苗，也受到中央准許，未來會採專案造冊接種。

「國內對無家者確診完全沒有指引。」周指出，以台北車站確診案來說，是採街友所睡位置的左鄰右社來匡列，截至今天為止，目前還有45人尚在篩檢中，會視狀況參考國外作法，適度拉開街友距離如給予帳篷等，進行各別安置。

周說，未來街友施打疫苗後，市府將特別留意身體狀況，做適當且必要處置，考量街友打完疫苗會有2周空窗，日後也會針對已打疫苗的街友進行全面篩檢。