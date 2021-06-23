（5月製造業生產指數。圖／經濟部提供）

經濟部表示，5月工業生產指數為128.63，為歷年同月新高，年增16.51％，連續第16個月正成長。由於全球景氣穩定成長，終端需求持續回溫，以及新興科技應用和遠 距商機持續擴展，加以上年同月受疫情衝擊比較基期偏低，5月份製造業生產指數129.81，較上年同月增17.28％，連續第16個月正成長，累計1至5月較上年同期亦增加14.63％。

在資訊電子產業方面，電子零組件業年增14.71％，為推升製造業生產 成長之主要貢獻來源，主因5G、高效能運算、車用電子等應用晶片需 求仍強，加上遠距商機延續，致積體電路業年增12.59％；液晶面板及其組件業因電視、IT面板持續熱銷，年增21.75％。電腦電子產品及光學製品業年增10.14％，主因居家辦公、遠距教學等相關應用設備需求殷切，加上廠商擴增國內產能所致。

傳統產業中，主要業別增幅均在二成以上，主因除上年同月比較基期偏低外，其中化學原材料業因全球疫情趨緩，市場需求回溫，以及亞 洲原料廠歲修供貨減少，帶動石化及橡塑膠等原料價量齊揚，年增 22.03％；機械設備業因半導體、5G相關產業及自動化設備需求熱絡，年增32.42％；基本金屬業年增24.22％，主因受惠終端需求增溫，國內外鋼市穩步向上所致；汽車及其零件業年增49.81％，主因歐美陸續解封，海外售後維修市場需求升溫，帶動汽車零件增產。

展望未來，雖近期亞洲疫情再度升溫，及美中關係發展之不確定因素，可能影響我國製造業生產表現，惟在歐美國家逐漸鬆綁防疫管制措施，以及主要國家擴大基礎建設方案激勵下，全球經濟復甦力道增強，終端需求增溫，加上新興科技應用擴展持續，可望挹注我國製造業生產成長動能，在假設國內疫情尚無大規模影響製造業生產產能下，製造業生產指數年增率將續呈正成長。