苗栗縣23日確診有4人，全都是6月初遭匡列集中檢疫、隔離的外籍移工。縣府表示，這1千多名移工，都是先前因接觸確診科技廠商員工而被匡列隔離檢疫，將於期滿14天後，經PCR採檢2次陰性後，即可解除隔離復工，但須待企業將移工宿舍降載，以及分艙分流規畫完成後，預計在本周末可得復工。

而施打疫苗後發生不良反應猝死案例，苗栗23日新增1人，案例是住在頭份市67歲的男性洗腎患者，他是6月18日接受AZ疫苗施打，21日被家人發現猝死家中，於23日上午才通報出來。個案是患有高血壓、糖尿病等病變，每周3天都須前往醫院洗腎，縣府表示，個案是否與疫苗施打有因果關係，將待釐清，家屬如有疑議，縣府將協助家屬申請預防接種受害救濟。

苗栗縣政府自22日起開放孕婦施打疫苗，全縣23日共有24名孕婦完成疫苗施打，全都是接種莫德納疫苗，由於苗栗這次獲得分配的莫德納疫苗只有6百劑，並提供第1至3類人員預約，至23日已全部預約完畢，如有意接種的孕婦，可以先洽醫院預約後再前往施打。其中接種最多的苗栗市大千醫院，一個上午就有18個孕婦前往施打，經過醫院詳細診查後，並未出現有特殊狀況不能施打，全部孕婦都是施打莫德納。