全國三級警戒持續延長至7月12日，央行考量近期疫情嚴峻，小規模營業人資金需求殷切，今（23）日宣布調整小型企業專案貸款中針對小規模營業人的「C方案」，將每戶最高額度自50萬元提高至100萬元，並自明（24）日起生效。

央行去年4月因應疫情衝擊推出中小企業專案貸款，其中C方案對象為有稅籍登記且月銷售額未達20萬元的小規模營業人，每戶貸款最高額度50萬元、由信保基金提供10成保證。截至今年21日止，銀行已受理13.12萬戶、受理金額達623.68億元。

鑒於近期國內疫情嚴峻，小規模營業人資金需求殷切，央行宣布調整C方案每戶貸款最高額度，自50萬元提高至100萬元，先前已申請者仍可再向銀行申請、且不限一次，以加大資金運用彈性。不過，新申請貸款額度加計原貸款餘額，仍不得超過規範額度上限。

央行表示，中小企業專案貸款申請期限延至年底，將持續密切關注疫情發展及企業資金需求情況，滾動檢討調整方案內容。籲請銀行同業充分發揮金融中介功能、善盡社會責任，提供借款人必要協助，滿足企業金融服務需求，共同協助企業度過疫情難關。