53歲「玉女掌門人」周慧敏，出道超過30年，雖然已經淡出螢光幕多年，仍是不少人心目中的女神，過去曾在臉書分享一張封面人物是她的雜誌照，一度引起網友討論，當年設計該封面的作者好娜姬，近日也發文透露：「當時這樣的設計可是主流呢。」

好娜姬表示上網找資料時，無意間看到一則新聞，只見周慧敏在社群媒體分享一張她當封面人物的雜誌照片，更驚訝表示27年前拍攝的這張封面照，連自己都沒看過，更訝異封面照幾乎被文字填滿，當下好娜姬也立刻認出封面就是岀自她手，不過獨樹一格的風格，引起網友熱烈討論，讓她立刻解釋當年為何會有此構思。

好娜姬表示會在封面設計那麼多字，主要是參考早期日本偶像雜誌的設計，那個年代是會把字填滿整個封面，自己則已經把字體縮小一些，不然當時日本的設計字體還會更大，甚至會塞滿整個畫面，但也不忘強調：「當時這樣的設計可是主流呢」，回想起自己從小的心願，就是創立報導演藝圈偶像明星藝人動態的雜誌，但如今實體雜誌式微，不禁感嘆：「當年美好的黃金歲月，再也回不去囉。」

對此，周慧敏也親自留言致謝：「thank u very much」，這讓受寵若驚的好娜姬直呼：「哇!超級巨星大美女周慧敏本人來按讚，好開心喔，真是無比的光榮」，更不忘告白：「當年你是我最欣賞的香港女歌手 ，好中意你唱的《處處留情》，每天都要聽好多遍。」