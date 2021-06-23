台中市23日新增5例疑因疫苗注射不幸死亡個案。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今（23日）新冠肺炎確診病例為零，但卻新增5例疑因疫苗注射不幸死亡個案，其中年齡最長的是97歲阿嬤，最年輕的是65歲有多重疾病的男子，累計已有30例死亡個案；但台中市政府統計台中市有約282萬人口，目前已有21萬6千人完成第一劑接種。

台中市疑似注射不幸死亡通報數再新增5例，第一例是84歲女性，有心臟病、大腸癌，上個月還曾因病開刀，住在養護之家，她6月17日打疫苗後，輕微發燒，後來18日因呼吸不順送到急診室留觀3天，20日病情好轉送回養護中心，但21日在機構內休克死亡。

第二例為80歲女姓，曾中風、有糖尿病史，6月16日打完疫苗，20日出現嘔吐，送醫搶救，21日不治死亡。

第三例為65歲男性，有糖尿病、高血壓、失智症、帕金森症、消化性潰瘍造口、骨折等多重疾病，6月18日注射疫苗，6月20不舒服就醫，當晚送回機構，但被照顧者發現他已氣絕，死亡診斷初步判定是心臟衰竭。

第四例為78歲洗腎婦人，有心臟病、高血壓、糖尿病等病史，6月16日打疫苗，22日當日洗腎後就覺得全身無力，生命徵象微弱，送醫急救仍不治，目前已申請行政相驗。

第五例為97歲有糖尿病史的女性，6月16日在快打站接種疫苗後，只有一點輕微疼痛感，6月21日身體不適送醫，6月22日午睡後就沒醒來，通報119，救護人員到場已明顯死亡。

台中市衛生局長曾梓展表示，台中市自今年3月疫苗注射後不良反應通報154例，除30例死亡個案，目前仍有16例住院。