(17：40更新)中央流行疫情指揮中心今(23)日開放四大超商有藥商許可的門市及藥妝店出售新冠肺炎家用快篩試劑，沒想到下午一開賣盛況空前，彷彿日前搶買口罩潮再現，超商外都大排長龍，民眾一個挨著一個排隊，恐怖景象曝光讓眾人害怕「又群聚了」！

中央流行疫情指揮中心今(23)日開放四大超商有藥商許可的門市及藥妝店出售新冠肺炎家用快篩試劑，下午一開賣盛況空前，萊爾富北市迪化店半小時內售罄。(陳怡誠攝)

萊爾富北市迪化店、北縣五工店兩家門市，今下午3點首次開賣國產泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」(1盒5入，售價1700元)，每店限量100盒，掀起民眾冒雨排隊潮，開賣半小時內兩家門市就賣光，顯見民眾對新冠篩檢的需求。

萊爾富北市迪化店開賣國產的福爾威創快篩試劑，一盒5入，售價1,700元，每店限量100盒，不拆售，售完為止。(陳怡誠攝)

萊爾富今（23日）開賣國產泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」。（萊爾富提供）

根據本報記者直擊萊爾富北市迪化店現場，下午3點開賣，有民眾下午1點多就前往排隊搶購。由於超商空間本就不大，排隊民眾再加上許多媒體前往拍攝，看起來更加擁擠，排隊潮湧現，令人憂心又成為一種群聚。

萊爾富呼籲自行購買家用快篩試劑於居家檢測的民眾，如測出結果為陰性時，仍須遵循疾病管制署的防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完的家用快篩試劑與試劑棒，請勿任意丟棄，須以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理；若民眾已出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀，則不宜使用COVID-19家用快篩試劑自行在家檢測，應佩戴醫用口罩，儘速前往醫療院所就醫，且前往就醫時，請勿搭乘大眾運輸工具。

萊爾富北市迪化店開賣國產的福爾威創快篩試劑，下午一開賣就有民眾前往搶購。(陳怡誠攝)

此外，7-11也是今天下午於桃園以北有藥商許可之門市上架販售，引進「泰博福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，單入包裝販售價格350元，預計7月1日起，民眾可在全台7-11有藥商許可之門市購買到家用快篩試劑。

知名連鎖藥妝日藥本舖表示，今起開始販售「威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑5入」，售價1700元，並提供會員折扣，也啟動預購機制。其他包括全家、OKmart、康是美等超商、藥妝店也將陸續上架，有需求的民眾可就近選購，並於居家自行進行快篩檢測。