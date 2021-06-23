國軍桃園總醫院（前身為陸軍804總醫院）再添3人確診，分別是9病房的女病患、看護和護理師，都是二採後確診，累積18人染疫，其中女護理師已施打完2劑疫苗，雖確診無明顯症狀。市長鄭文燦直指9病房是熱區，已釀病患、看護、家屬確診，除了醫院病人醫護要定期採檢、也要進行病人回溯和環境採檢，雖然目前疫情仍侷限在加護病房和第9病房，但一定要築起防火牆，細緻完成醫院清零計畫。

衛生局長王文彥指出，桃園23日新增7起本土確診案例，年齡介於30多歲至70多歲之間，其中3例是國軍桃園總醫院相關，都是昨日175人中二次採檢中確診，該傳播鍊累積5病人、7看護、3護理師和3確診者家屬共18人確診。

王文彥說，案14349是9病房的60歲女病患，已臥床插鼻管，因同病室有4人確診而染疫，目前隔離治療中。案14350是同為9病房但不同病室的醫院看護。

至於案14351，是804醫院負責出院準備服務的護理師，因曾接近日前確診的案14010而染疫，王文彥說，該護理師比較特殊的地方在於她已打了2劑AZ疫苗，第二劑是在5月27日，應該具有保護力，她目前無症狀、CT值35、病毒量低，並非疫苗無效，而是症狀輕微且病毒量低。

王文彥說，今確診的另外3名已疫調出爐的確診者，分別被兒子、弟弟和照顧的病患傳染，他強調5月12日雙北疫情爆發來，桃園有598人確診，其中369人是第二或第三波傳染，占62％，呼籲要留意家庭或職場接觸。

鄭文燦說，醫院感控策略要落實分艙分流，醫院的醫護、行政和外包人員都要健康管理，桃園經歷過部桃事件，採取擴大採檢隔離，達成醫院清零計畫，雙北陸續都有醫院發生群聚感染事件，桃園5、6月僅有804醫院群聚感染，目前已完成首輪全院採檢，但一定要進行二、三、四採。

鄭文燦進一步解釋，過去部桃事件，有不少染疫者是二、三採才確診，甚至有病人是在第四採才驗出來，「病毒無形，也有很多變化！」，因此要建立醫院防護網，多次採檢是必要的，目前804醫院採取病人3天採檢一次、醫護定期採檢。

鄭文燦也提到，病人追溯計畫也很重要，一旦有群聚感染事件，熱區病人一定要回溯，陪病家人親友也要回溯，避免潛在感染者。環境部分則依據風險高低分成紅區、黃區、綠區，直言環境有汙染情況下確診個案就會多，因此環境汙染因素也必須納入，也要進行環境採檢。

鄭文燦強調，目前國軍804醫院採檢狀況，確診都集中在加護病房和第9病房，特別是第9病房，包括看護、病人和陪病家人都有人確診，可見得是熱區，要以更高標準追溯，他直言，要達到醫院清零，還有好幾項工作，往後有可能會產生新的個案，要匡列範圍、築起防火牆，讓醫院清零計畫更細緻，「要做很多次才能夠達成清零！」

鄭文燦說，很多人質疑，醫院有分艙分流、有入院篩檢，但為何還是會有感染事件？他認為是因病毒無形，一旦有院內群聚感染，就是要細緻地完成每一項細節，除了要全力協助國軍桃園總醫院能夠一步一步地達成醫院清零，每個確診個案也要調查足跡跟隔離，避免形成社區或家庭的感染。