我國疫情嚴峻，在鴻海永齡基金會、台積電及慈濟基金會捐贈疫苗前，佛光山也曾發公文指出擬捐贈50萬劑嬌生疫苗，但嬌生聲明提及「公司只會跟政府機構協商」，國際佛光會中華總會長趙怡表示，因此嬌生的疫苗就由政府來洽談，但如果後續有進展後，期待再由佛光山購買後捐贈。

自從燆生聲明後，趙怡說，便沒有繼續洽談的工作，因為他（嬌生）只有跟政府來談，樂見政府談判有進展，期待洽談有成後再由佛光山購買捐贈，但他也說，目前也沒有跟政府有直接聯繫。