佛光山曾喊要捐50萬劑嬌生疫苗 如今「等政府洽談」 16:372021/06/23 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 我國疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心提供民眾接種疫苗。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國疫情嚴峻，在鴻海永齡基金會、台積電及慈濟基金會捐贈疫苗前，佛光山也曾發公文指出擬捐贈50萬劑嬌生疫苗，但嬌生聲明提及「公司只會跟政府機構協商」，國際佛光會中華總會長趙怡表示，因此嬌生的疫苗就由政府來洽談，但如果後續有進展後，期待再由佛光山購買後捐贈。 自從燆生聲明後，趙怡說，便沒有繼續洽談的工作，因為他（嬌生）只有跟政府來談，樂見政府談判有進展，期待洽談有成後再由佛光山購買捐贈，但他也說，目前也沒有跟政府有直接聯繫。 香港超過200萬人已施打首劑疫苗 接種率近3成 575人已死亡 藍委怒嗆蔡政府「孬」到只剩下2招 #佛光山 #洽談 #捐贈 #嬌生 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 慈濟擬捐贈500萬劑疫苗 傅崐萁呼籲中央協助 13:312021/06/23 政治 慈濟申請捐500萬BNT疫苗 藍：政府應積極協助 11:262021/06/23 政治 蔡政府苦無對策 《亞洲週刊》：台灣淪「疫苗難民」 14:342021/06/23 政治 足感心 立陶宛贈台灣2萬劑AZ 04:102021/06/23 焦點要聞 關島接種疫苗誘人 機加酒不到5萬 04:102021/06/23 生活新聞 陳朝平快評》「乞丐疫苗」與「化緣疫苗」 16:102021/06/23 快評 轟蔡政府錯誤政策當政績 美日送疫苗 江：500多條命換來的 04:102021/06/23 焦點要聞 民間紛表態採購疫苗 高虹安：政府應擬規定一視同仁處理 12:192021/06/23 政治 立陶宛捐台疫苗 羅智強辦公室主任曝內幕：是給美國的保護費 09:072021/06/23 政治 高雄診所遭爆剩6劑疫苗沒人打最後丟棄 議員痛批市府擺爛 13:132021/06/23 生活 變種病毒肆虐...歐美研議追加第三劑疫苗 04:102021/06/23 全球財經 生活熱門新聞 桃園今＋7確診 足跡曝光僅龍潭三坑自行車道 - 生活 陳其邁轟「新北疫調疏漏」害群聚 恩主公醫院駁：根本不在疫調範圍 - 生活 台中東勢果菜市場 快篩179人結果出爐 - 生活 日月潭滿了！鄭明典PO一張圖 網：九蛙在歡呼 - 生活 打疫苗死亡累計144人 50多歲男接種隔天亡 解剖結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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