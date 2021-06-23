行政院長蘇貞昌日前主持擴大防疫會議，針對疫情較高風險的雙北，擴大提前施打疫苗對象，不過民進黨今中常會，有中常委則認為，很多青壯人士，繳稅且國家主要生產力，但紓困輪不到，打疫苗也很排很後面，還一直被插隊，覺得很「不爽」；據轉述，蔡總統表示，公平確實也很重要，會請行政院跟指揮中心討論。

日前納入擴大提前施打對象，包括疫情較高風險的雙北，納入保母、計程車駕駛、外送員、貨運司機、收銀人員等類別，並要求相關部會協助造冊，7月1日配送疫苗以利施打。

民進黨今中常會，據了解，新竹市長林智堅及中常委台北市議員梁文傑都提到，希望不要再開放一些團體提前施打，引發公平性質疑。

梁文傑受訪指出，很多青壯人士，要繳稅，且是國家主要生產力，但紓困輪不到，打疫苗也很排很後面，社會上有敬老尊賢的觀念，老人先打可以理解，但青壯年覺得，現在不斷有團體一直「插隊」，越排越後面，焦慮及不爽越來越累積。

梁文傑說，這些被開放團體會越來越膨脹，如賣場收銀員，通常不會是固定收銀，各類人員會不斷輪掉職務，若要賣場報上名冊，ㄧ定是整個賣場的人員都是，這些人數會越來越膨脹，這群青壯族群會來越往後面。

他建議，不要再一直開放新的團體，接下來可用60到65歲、跟30到35歲，55到60歲、跟25到30，兩個時段可以同時打，不要讓青壯族群一直被插隊。

此外，據轉述，也有縣市長提到，紓困今年比去年做的好，動作也比較快，但還是有些人有紓困需要，但不符合資格。

據轉述，秘書長林錫耀在會中報告，現在重點還是疫情、疫苗跟紓困；北農的疫情讓大家擔心，七月應該可以大規模的有秩序的群體施打疫苗，可以理解，民眾仍期待趕快恢復正常生活，國外經驗一放鬆就會再起，所以還是要謹慎；國民黨說政府沒超前部署等指責，其實政府都有在做，只是AZ疫苗本來就短缺。