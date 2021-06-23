遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》，即將迎接16週年大改版！今(23)日起至7月7日，全新職業「凱殷」正式開放預約，完成預約可獲得豐富活動好禮！同步釋出新地區【Hotel Maple】系列活動、新地圖【賽爾尼溫】、【極限燃燒】，全新活動內容、全新BOSS將陸續更新，等待冒險者挑戰！本次改版，角色等級上限將提高至Lv.300，角色最大傷害值也同步調升！歡迎冒險者在《新楓之谷》享受全新冒險旅程！

《新楓之谷》 黑暗的追擊者「凱殷」宣傳影片

黑色超新星後裔「凱殷」即將登場、完成預約即可獲得豐富好禮！

為歡慶16週年，《新楓之谷》即將推出全新職業「凱殷」！侍奉古代神魔龍沙堤拉斯的黑色超新星後裔「凱殷」，是主敏捷的弓箭手職業，專用武器為「龍息射手」，可發動華麗連貫技能！即日起至7月7日，完成網頁預約即可獲得「凱殷稱號」、「凱殷傷害字型」、「16週年金幣」、「強力輪迴星火」等豐富獎勵！

《新楓之谷》新職業凱殷預約活動

迎接16週年！豪華飯店「Hotel Maple」正式開張！限定副本、活動商店上線！

即日起開放的【Hotel Maple】，是黃金厄運死神所打造的超豪華飯店，冒險者們需透過升級個人的VIP等級，來體驗飯店內的各種場景及豐富活動，每次提升VIP等級，可額外獲得技能點數提升冒險者戰力。

玩家在活動中獲得的「16週年金幣」可用於限定商店，購買華麗騎寵、椅子、服裝等商品；此外，Lv.141至Lv.199的玩家可用金幣進入「無邊際泳池」，隨機兌換1至10等級，大幅加快升等速度！歡迎冒險者們蒞臨Hotel Maple，度過愉快假期！

《新楓之谷》Hotel Maple

新地圖「賽爾尼溫」即日開放！最終BOSS「賽蓮」將於7月9日露出真面目！

全新的戰鬥在【賽爾尼溫】等待著冒險者！【賽爾尼溫】最強BOSS「賽蓮」，將於7月9日正式開放，在挑戰「賽蓮」時，被擊中達一定程度，角色會陷入無法行動的狀態5秒，十分具有挑戰性。挑戰成功有機會獲得全新的「漆黑BOSS裝備 - 米特拉的憤怒 」及「米特拉的核心寶石」專用5轉技能。

極限燃燒活動開放中、省時練等最佳時機！開放Lv.300等級上限、角色最大傷害值同步提升！

即日起至8月24日，深受冒險者歡迎的【極限燃燒】再次開放！每個帳號可創建一位「極限燃燒角色」，在Lv.10至Lv.200之間，每提升1級能額外再升2級，「極限燃燒角色」達到Lv.200、Lv.205、Lv.210時，皆可獲得加碼獎勵：「永恆火焰戒指交換券」*1、「核心寶石」*90、「經驗的核心寶石」*5；本次改版將開放等級上限至Lv.300，角色最大傷害值也由100億調整為1500億，因應角色等級、傷害值調升，詳情細節請參考官方網站公告說明。

《新楓之谷》極限燃燒活動

beanfun!楓好康限時活動開跑！虛寶道具免抽直送、再抽千元樂豆點、PS5

即日起至7月21日【beanfun!楓好康】活動展開，三大好康活動「椅子大楓吹」、「追楓地圖」、「主題楓變身」接連登場。首波「椅子大楓吹」活動，即日起至7月7日，玩家綁定beanfun!即可帶回「青蛙滑水道椅子」*1(三色隨機)，還可抽千元樂豆點。「青蛙滑水道椅子」共推出三款顏色，可透過beanfun!的「背包交換中心」跟其他玩家交換顏色。持續追蹤活動，後續可取得首款beanfun!「新楓之谷NEO改版紀念主題包」，以及更多獎勵等待玩家收藏。