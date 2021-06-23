高嘉瑜捲入疫苗關說 民進黨：尊重立院黨團調查。本報資料照

台北市長柯文哲日前點名，小禾馨診所拿到85瓶疫苗，是透過民進黨立委高嘉瑜向衛生局長黃世傑提出需求，民進黨團指示要啟動調查；民進黨發言人謝佩芬表示，尊重立院黨團的職權。

高嘉瑜涉入疫苗關說一案，更被台北市政府指高嘉瑜不只一次電話關切，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，民進黨團已經公開表態，就是不認同高嘉瑜這樣的行為，目前內部也正在調查當中。

謝佩芬表示，尊重立院黨團的職權，這一波北市疫苗施打的亂象，希望盡快上軌道，相信主管機關北市府才是最主要的權責單位。