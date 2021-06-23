有台灣學生在網路上曬這2年大陸大學對台招生時的面試題，有趣的是，除了基本題如「有沒有來過大陸」、「為何申請本校」、「兩岸大學有何不同」之外，有台生被問到「對孫中山的評價」、「是否了解辛亥革命」、「國民黨在大陸失敗的原因」。學者表示，以過去30年台灣「去中國化」歷史課綱來看，台灣學生根本回答不了這些問題。

有台生參加2021年湖北華中師範大學外語系面試，劈頭就被問是否了解辛亥革命；去年報考該校漢語言文學系的台生，被問了對孫中山的評價；今年也有台生參加廣東華南師範大學歷史系面試，抽籤抽到「國民黨在大陸失敗的原因」。

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財嘆道，台灣學生的近現代史程度幾乎是零，答不了這些題。1990年代李登輝上台，歷史教科書開始使用「同心圓理論」，之後漸漸「去中國化」，現在國高中歷史課本裡蔣中正只出現1次。他曾問30歲的人國慶日由來，對方以為國慶日就是台灣光復節；更不要說國共戰爭是誰跟誰打仗、何謂國共三大戰役。

「這不是知識，而是常識！」吳昆財說，如果還不相信台灣學生的歷史有多爛，可以去街頭調查，問台灣年輕人誰帶領推翻滿清的辛亥革命？三民主義是哪3個主義？誰帶領8年對日抗戰？誰發起台灣的十大建設？40、50歲人也許覺得這些題目簡單到可笑，但年輕人可能連孫中山、蔣中正、蔣經國誰是誰都搞不清楚，「所以我根本不敢問。」

吳昆財說，陸校問台生這些並不是要標準答案，而是想了解台生的綜合素質，並勾起台生對中國的認同；另一方面，這更是陸校的一種政治表態，要告訴台生：「你不是歐洲人、不是非洲人，要來大陸念書，就要有中國近現代史的概念，不能把大陸當外國！」

吳昆財說，他認為以後會有更多大陸大學面試時會問台生這類問題，且不限於歷史系或政治系等文史哲科系。即使以最狹隘的升學目的，台灣學生也要具備一定的國學常識和中國通史能力；就算學校不教，也必須超前部署自學。