去（2020）年1月2日下午4時許，陸軍步兵206旅一名周姓二兵在開訓典禮預演時，因姿勢不正確遭潘姓長官糾正，可當場他非但不調整，還惱羞反嗆「不然衣服脫下來打（台語）」等話語，並作勢想攻擊，所幸郭姓營長隨即出面制止，火爆場面才沒釀出衝突。事後周男也被交由憲兵隊移送偵辦，法院審理後，依對長官施強暴未遂罪將其判刑6個月。

根據判決書指出，陸軍206旅二兵周男2020年1月2日下午4時許，於斗煥坪營區司令台前集合實施開訓典禮預演時，因不爽潘姓長官糾正其姿勢不對，竟當場作勢要攻擊，甚至以台語放話「不然衣服脫下來打」等，出言不遜的表現，隨即被行經的郭姓營長喝止，雙方才沒引爆衝突。

隨後周男因此被交由憲兵隊移送偵辦，苗栗地院審理後認定其行為不當，因細故對長官施暴，不僅損及部隊團結，還減損部隊長官的領導威信，不過他坦承犯行後，也跟長官達成和解，因此法院最終依對長官施強暴未遂罪，判其6月徒刑。全案可上訴。

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